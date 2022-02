Code orange, CST, masque à l’école... les politiques envisagent des assouplissements à deux jours du Codeco

Tandis que l’avis de Georges Gilkinet est plus tranché. Selon lui, il est temps de « passer à une autre phase de gestion de la pandémie et de réapprendre à vivre ».

Pour Paul Magnette, le débat sur l’obligation vaccinale ne vaut plus qu’en cas d’apparition d’un variant agressif du coronavirus ou d’une nouvelle pandémie. Celui sur le maintien du Covid Safe Ticket (CST) doit, lui, avoir lieu pour une certain nombre d’activités comme l’horeca, face à la baisse de la pression sur les soins de santé liée au variant omicron, a déclaré mardi matin le président du PS au micro de la Première (RTBF).

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca (par exemple, plus de limite horaire nocturne ; masque facultatif pour le client ; CST encore obligatoire en intérieur mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse) mais aussi dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non dynamiques) ainsi que pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges) ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.