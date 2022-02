«La Lettre d’Ivan De Vadder»: L’âme de l’enfant

Tous les garçons et les filles de mon âge, qui comme moi, ont grandi en Flandre dans les années septante, connaissent la série de télévision « De Kat » (Le Chat). Dans cette série, un homme déguisé en chat luttait contre la pollution. Il prenait en otage des industriels qui possédaient des usines polluantes, et bouclait des pipelines pour obliger ces entreprises à fermer et à nettoyer leur pollution. « De Kat » passa à l’antenne de la VRT pendant treize semaines à partir du 17 janvier 1973, et la série fut un énième succès pour le duo Bert Struys (réalisateur) et Rik Van den Abeele (producteur), qui réalisaient également d’autres séries pour jeunes comme « Kapitein Zeppos » (1964-1969), « Johan en de Alverman » (1965-1967), « Axel Nort » (1966-1967), « Fabian van Fallada » (1969-1970) et « Keromar » (1971). Chaque année, notre génération eut sa propre série de télévision.