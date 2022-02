Le marché de l'immobilier a été soutenu en Hainaut central en 2021

Le prix médian des maisons, soit le prix se rapprochant le plus du prix du marché réel, a connu une progression de 8% (270.000 euros) entre 2020 et 2021 au niveau belge. L'évolution a été de 7,1% (300.000 euros) en Flandre, de 5,2% (462.750 euros) à Bruxelles, de 6,1% (192.000 euros) en Wallonie et de 6,7% (160.000 euros) en Hainaut.

Avec 220.000 euros (+15,8%) pour une maison, le prix médian le plus élevé dans cette province, où l'augmentation a été générale, a été constaté dans l'arrondissement de Soignies, où la proximité du Brabant wallon est sensible.