Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 tente de repasser au-dessus des 4.100 points

arGEN-X (254,10) emmenait les hausses en gagnant 2,5%, devant Aedifica (95,80) et Cofinimmo (116,30) qui remontaient de 2,4% et 1,9%, WDP (35,18) regagnant 0,8%. Aperam (53,00) et Umicore (33,36) s'appréciaient de 2,2% et 2,3% tandis que Elia (115,10) et Melexis (89,20) gagnaient 1,1%. KBC (80,32) et Ageas (45,65) valaient 0,2% de plus que la veille, GBL (95,34) et Sofina (348,80) étant positives de 2% et 1,7%. Galapagos (59,10) était positive de 1%, Solvay (109,50) et UCB (87,62) de 0,3% et 0,1%. Proximus (18,08) reperdait 0,2% tandis que Telenet (33,60) gagnait 0,6%, Orange Belgium (19,44) cédant par ailleurs 0,8% alors que Bpost (6,34) récupérait 1,3%.

D'Ieteren (153,00) rebondissait de 4%, Kinepolis (56,75) remontant de 2,1%, Econocom (3,54) et Shurgard (50,30) de 2,6%. Recticel (17,30) et Tessenderlo (35,00) étaient de même positives de 1,2% et 2%, Deceuninck (3,14) regagnant 2,3%. Exmar (4,43), Barco (17,89), Agfa-Gevaert (3,75) et CFE (120,40) valaient de 1,7% à 1,4% de plus que la veille, Brederode (120,80) progressant de 2,2%. Onward Medical (9,76) ajoutait 4,9% aux 15,7% engrangés la veille, IBA (17,72) et Oxurion (1,75) progressant de 3,7% et 2,3% alors que Acacia Pharma (1,48) et Hyloris (15,55) abandonnaient 2,9% et 2,2%.