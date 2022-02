Standard: les Rouches s’entraînent sans Dewaele, Tapsoba et six jeunes (vidéo)

Qui manque à l’appel ? Tout d’abord, Gilles Dewaele. Ce dernier est blessé. Toujours aux soins, son programme a été adapté. Abdoul Fessal Tapsoba n’est pas non plus de la partie, mais pas raisons médicales. De retour de la Coupe d’Afrique des Nations, où il jouait le match pour la troisième place samedi avec le Burkina Faso, battu aux tirs au but, son avion va atterrir ce jour et il reprendra le chemin des terrains d’entraînement au Standard jeudi.

Ce mercredi matin, les Rouches s’entraînent. Concrètement, 21 joueurs sont sur la pelouse, à savoir dix-huit joueurs de champ ainsi que trois gardiens de but (Arnaud Bodart, Laurent Henkinet et Matthieu Epolo).

Précisons encore, pour être complet, que six jeunes ne sont pas non plus sur le terrain ce mercredi car ils ont été sélectionnés pour un tournoi en Espagne. On parle notamment de Cihan Canak et Lucas Noubi.