Gembloux: une étudiante fait une grave chute de six mètres de haut

Une étudiante d’une vingtaine d’années est tombée du toit de sa résidence à Gembloux mardi soir, vers 22h30, d’après des informations du journal L’Avenir confirmées mercredi par le parquet. Elle a été hospitalisée en soins intensifs pour un traumatisme crânien sévère.

Le parquet indique, sur la base du témoignage d’un tiers, qu’il s’agirait d’une chute accidentelle. Après une dispute avec son petit ami, la jeune fille aurait rejoint le toit de son plein gré et menacé de mettre fin à ses jours. Elle aurait ensuite glissé et fait une chute de six mètres. Elle souffre d’un traumatisme crânien sévère.