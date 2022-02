Jeux d’hiver: Stijn Desmet qualifié pour la finale B du shorttrack, Hanne Desmet en quarts Desmet, 23 ans, dispute ses premiers Jeux. Samedi, il avait été disqualifié sur 1.000m. Le 500m figure aussi à son programme.

@EPA

Par Belga Publié le 9/02/2022 à 12:37 Temps de lecture: 2 min

Stijn Desmet disputera la finale B du 1.500m en shorttrack aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Mercredi, sur la piste du Palais omnisports de la capitale chinoise, Desmet a terminé cinquième de sa demi-finale.

Desmet disputait la première demi-finale. Il se classait cinquième en 2:11.169. Le Sud-Coréen Lee Juneseo se montrait le plus rapide en 2:10.586, devant le Hongrois Shaolin Sandor Liu (2:10.685). Le Russe Denis Airapetian (2:10.773) et le Néerlandais Sven Roes (2:10.841) le devançaient également. L’Israélien Vladislav Bykanov (2:13.491) et le Canadien Pascal Dion (2:15.271) fermaient la marche.

Les deux premiers de chacune des trois demi-finales avancent en finale A, programmée à 14h20 heure belge. Quatre patineurs supplémentaires ont été repêchés à la suite de chutes et de pénalités décidées par les juges.

Desmet parvient à se placer en ordre utile pour la finale B, qui se disputera quelques minutes plus tôt (14h13) avec cinq autres patineurs pour places 11 à 16.

Desmet, 23 ans, dispute ses premiers Jeux. Samedi, il avait été disqualifié sur 1.000m. Le 500m figure aussi à son programme, avec les qualifications vendredi.

Hanne Desmet se hisse en quarts

Hanne Desmet s’est qualifiée pour les quarts de finale du 1.000m en shorttrack aux Jeux Olympiques de Pékin. Mercredi, au Palais omnisports de la capitaine chinoise, Desmet a terminé deuxième de sa série qualificative.

Placée dans la sixième série, Desmet, vice-championne du monde de la distance, signait un chrono de 1 : 27.836. Seule la Canadienne Courtney Sarault (1 : 27.798) la devançait. La Sud-Coréenne Kim A Lang (1 : 28.680) finissait troisième, devant la Japonaise Yuki Kikuchi (1 : 28.764).

Les deux premières de chaque série et les quatre meilleures troisièmes avancent en quarts de finale, programmés vendredi, comme les demi-finales et les finales.

Desmet, 25 ans, dispute ses premiers Jeux. Elle a débuté son aventure olympique par une finale A et une cinquième place sur 500m lundi. Le 1.500m figure aussi à son programme, le 16 février.