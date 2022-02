Par-delà les nuages, Marion Hansel reçoit un Magritte d’honneur

Sur la terre comme au ciel, hommage sera rendu à Marion Hansel ce samedi 12 février. 12 février, jour de sa naissance, il y a 73 ans… Hasard ou rendez-vous voulu par-delà les nuages ? Sa personnalité comme son œuvre ont marqué le cinéma belge durant quarante ans. En un temps où les réalisatrices étaient rares, elle a ouvert une voie, porté son art au-delà de nos frontières, remporté des prix dans les festivals internationaux, créé sa propre maison de production (elle fonde sa société Man’s Film en 1977), épaulé d’autres talents dans leur accomplissement, contribué à la dynamique de création du cinéma belge dans son industrie naissante et prouvé qu’accomplir ses rêves en toute indépendance, en toute liberté est possible. Réalisatrice, actrice, auteur et productrice pionnière, elle n’a jamais rien lâché sauf le 8 juin 2020, jour du passage en phase 3 du plan de déconfinement.