Ukraine: la Russie mise sur les BTG, ces groupes tactiques armés qui font peur à l’Otan

A chaque époque son critère d’évaluation de la force militaire. Athènes comptait les trirèmes, Rome, les légions, l’Empire britannique, les navires et les Etats-Unis, les porte-avions. Staline, quant à lui, évaluait l’importance d’une Nation à son nombre de divisions blindées, à tel point que lors de la conférence de Yalta, il n’avait pas hésité à répondre aux demandes de Pie XII par une question méprisante : « Combien le pape possède-t-il de divisions ? » Et aujourd’hui, que de l’URSS, il ne reste plus que la Russie, Poutine a réformé les rangs, confiant son ambition aux « groupes tactiques », plus connus sous l’acronyme BTG, groupes tactiques de bataillon.