Procès des attentats de Paris: Salah Abdeslam affirme n’avoir tué et blessé personne

« Je tenais à dire aujourd’hui que je n’ai tué et blessé personne. Même une égratignure », a déclaré mercredi Salah Abdeslam, lors de son audition dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. « Depuis le début de cette affaire, on n’a cessé de me calomnier. ’Calomniez, calomniez’ conseillait Voltaire, il en restera toujours quelque chose. »

Dès le début de l’audition, le seul survivant du commando terroriste qui a fait 130 morts et 350 blessés à Paris et Saint-Denis, a exprimé le souhait de faire une déclaration spontanée. Il a notamment dénoncé la sévérité des peines dans les affaires de terrorisme. « À l’avenir quand un individu sera dans un métro avec une valise explosive, et qu’au dernier moment, il veut faire marche arrière, il saura qu’il n’aura pas le droit de faire ça, car il sera enfermé et humilié. »

L’accusé a confirmé son adhésion et son soutien au groupe terroriste État islamique. « Le monde occidental impose son idéologie au reste du monde. (…) Pour nous les musulmans, c’est une humiliation », a-t-il déclaré. « Je supporte l’État islamique, je suis avec eux, je suis pour eux, je les aime. »

Salah Abdeslam a par ailleurs précisé qu’il n’était jamais parti en Syrie même si cela lui avait « traversé l’esprit ». Son allégeance au groupe terroriste remonterait à début 2015, date à laquelle son frère était revenu de Syrie.