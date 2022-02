Bénéfice record pour le groupe de transport par conteneurs Maersk

Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de moitié, à près de 62 milliards de dollars. La forte reprise de l'économie, après avoir été en berne en raison de la pandémie de coronavirus, et l'importante demande pour des biens de consommation et industriels ont poussé à la hausse la demande en conteneurs maritimes, alors que l'offre est restée limitée. Une pénurie de conteneurs a même été constatée, ce qui a mené à une forte hausse des tarifs de fret.

"Les conditions de marché exceptionnelles ont mené à des records de croissance et de rentabilité mais elles ont également entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et ont représenté de grands défis pour notre clientèle", pointe l'entreprise danoise dans un communiqué.