Kim Clijsters de retour en Belgique (photos) Que devient Kim Clijsters, et quid de son fameux « Kim-back » ? La Limbourgeoise est de retour dans son Académie à Bree, ce mercredi.

Par Yves Simon Publié le 9/02/2022 à 15:00 Temps de lecture: 2 min

Kim Clijsters de retour en Belgique, c’est un petit événement puisqu’on le sait, depuis fin juin 2020, elle s’est installée avec sa petite famille dans le New Jersey de son mari Brian Lynch. En fait, c’est d’abord pour annoncer des nouvelles concernant son Académie à Bree (où elle a confié la direction sportive des élites à Simon Goffin) que la Limbourgeoise a convoqué la presse, ce mercredi à 15h.

Elle annonce, en effet, un nouveau partenariat avec la société « Pablo » pour offrir à ses courts de padel plus de sécurité au niveau de l’accès (borne de reconnaissance faciale). Dans la foulée, elle devrait évidemment aussi faire le point sur l’évolution d’un « Kim-back » qui n’a jamais vraiment décollé depuis son annonce fracassante le… 12 septembre 2019.

En effet, pratiquement deux ans et demi plus tard, le bilan est maigre avec seulement 5 matches officiels disputés, et tous perdus. La pandémie est effectivement passée par là, mais le projet très périlleux à la base (Kim revenait à la compétition plus de 7 ans après son dernier match officiel) semble surtout avoir montré ses limites pour une ex-nº1 mondiale qui fêtera ses 39 ans, le 8 juin prochain. On notera que ça fait pratiquement deux ans, jour pour jour, que Kim Clijsters lançait réellement ce « Kim-back », en affrontant l’Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï. La dernière fois qu’on a revu Clijsters sur un court de tennis, c’était en novembre dernier, lors de la dernière édition du World Team Tennis, une exhibition par équipes organisée à Indian Wells (Californie). Mais son tout dernier match officiel remonte déjà, au 7 octobre, dans ce même tournoi d’Indian Wells (battue 6-1, 2-6, 6-2 par la Tchèque Siniakova).

Les 5 matches officiels disputés par Kim Clijsters depuis l’annonce de son « Kim-back » le 12 septembre 2019

17/02/2020 : battue 6-2, 7-6 par Garbine Muguruza à Dubaï

04/03/2020 : battue 6-3, 7-5 par Johanna Konta à Monterrey (Mex)

02/09/2020 : battue 3-6, 7-5, 6-1 par Ekaterina Alexandrova à l’US Open

27/09/2021 : battue 6-3, 5-7, 6-3 par Su-Wei Hsieh à Chicago

07/10/2021 : battue 6-1, 2-6, 6-2 par Katerina Siniakova à Indian Wells