Voici les destinations préférées des Belges pour les vacances de carnaval Neckermann s’est penché sur les destinations favorites des Belges pour les vacances de Carnaval en 2022. Espagne, Egypte et Dubaï sont en tête des destinations ensoleillées.

Unsplash.

Par la rédaction Publié le 9/02/2022 à 14:06 Temps de lecture: 1 min

Cette année, les Belges préfèrent le soleil à la neige en ce qui concerne les vacances de Carnaval. En effet, selon Neckermann, « seulement 14% des réservations pour les vacances de Carnaval sont pour la neige. Pourtant, les Belges veulent partir en vacances cette année durant le Carnaval et choisissent des vacances au soleil en Espagne (28%) ou en Egypte (23%) ».

Parmi les destinations les plus prisées au soleil, Dubaï est la nouvelle favorite. « Le nouveau venu dans le classement des destinations soleil d'hiver est Dubaï (Émirats arabes unis), qui se hisse immédiatement à la troisième place des destinations les plus prisées et devance ainsi la République Dominicaine », indique encore Neckermann dans un communiqué.

Les raisons

« En raison de l'incertitude permanente et des tracas liés aux réglementations covid-19 dans divers pays de sports d'hiver, les gens optent pour des séjours au soleil vers des destinations où les mesures sont plus claires », souligne Neckermann.