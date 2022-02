Immobilier dans le Hainaut: voici les prix médians, commune par commune (carte interactive)

Le marché de l’immobilier s’est très bien comporté en Hainaut central en 2021, étant très soutenu tant au niveau des transactions que des prix, ont indiqué mercredi les notaires du Hainaut dans le cadre de la semaine de l’immobilier. L’activité a connu une augmentation de 14,3% sur le plan national entre 2020 et 2021. Ce bond en avant était de 14,7% en Flandre, de 11,1% à Bruxelles, de 14,3% en Wallonie et de 12,4% en Hainaut.

Le point sur les maisons

Le prix médian des maisons, soit le prix se rapprochant le plus du prix du marché réel, a connu une progression de 8% (270.000 euros) entre 2020 et 2021 au niveau belge. L’évolution a été de 7,1% (300.000 euros) en Flandre, de 5,2% (462.750 euros) à Bruxelles, de 6,1% (192.000 euros) en Wallonie et de 6,7% (160.000 euros) en Hainaut.