Ce qui se cache dans ma facture de gaz Ores (Mouscron)

Après l’examen détaillé de la facture d’électricité, même exercice aujourd’hui sur la facture de gaz. Elle est, heureusement, plus simple d’accès et plus lisible. Et l’on y trouve moins de mauvaises surprises.

Dans l’exercice ci-dessous, Le Soir a pris soin d’isoler les taxes et surcharges de tout type, selon l’endroit où elles se glissent sur la facture, et d’expliquer leur raison d’être. Dans un second temps, un exercice de coût-vérité a été réalisé, pour savoir la part de chaque facture qui va réellement dans les caisses de votre fournisseur, des différents gestionnaires de réseau et… de l’Etat.