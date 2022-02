Max Verstappen évoque sa relation avec Lewis Hamilton: «Nous nous voyons déjà assez souvent pendant les courses» Le champion du monde de Formule 1 est également revenu sur son sacre, acquis sur le fil à Abu Dhabi.

Interrogé dans les colonnes du Guardian, à l’approche des essais de présaison de Barcelone, Max Verstappen a évoqué sa relation avec Lewis Hamilton, qu’il a privé d’un 8e sacre mondial lors du dernier tour de la saison 2021, à Abu Dhabi. « Nous vivons nos propres vies et nous nous voyons déjà assez souvent pendant les courses », a confié le nouveau champion du monde.

Également interrogé sur la polémique entourant son titre et sur la contestation de Mercedes, le pilote néerlandais estime qu’il méritait son titre. « Ça traînait en longueur. Toute la nuit, nous avons attendu et puis le résultat est sorti. J’ai fait une très bonne saison et je pense que je l’ai vraiment mérité », confie Verstappen, qui ne peut imaginer la déception de son rival. « Pour moi, c’est difficile de m’imaginer dans cette situation (…) Mais il suffit de regarder les sept titres qu’il a. Je ne pense pas que ce soit si mal, si ? »