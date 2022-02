Carrefour rappelle des produits en raison de présence d’oxyde d’éthylène Les personnes ayant acheté un ou plusieurs de ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente où ils leur seront remboursés.

Par Belga Publié le 9/02/2022 à 15:29 Temps de lecture: 1 min

Carrefour rappelle, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), plusieurs glaces de la marque Carrefour en raison de la présence de résidus d’oxyde d’éthylène (produit phytopharmaceutique), indique mercredi la chaîne de supermarchés.

Les produits concernés sont les bâtonnets de glace white 4 x 77 g (Nº de lot PL0118, PL0140 et PL0139), les double sauce caramel 4 x 85.5 g (PL0049 et PL0050), les 8 bâtonnets de glace mini almond-black-white-chocolate 256 g (PL0107), la glace vanille cookie dough boite de 4 bâtonnets 270g (PL0086), la glace bio vanille de Madagascar (PL0139, PL0066, PL0067, PL0113 et PL0121), les bâtonnets de glace mini double almond vanille-amande-sauce saveur caramel (PL0065 et PL0064), le sorbet citron jaune morceaux de citron 606 g (PL0052) et enfin, le bio chocolat 450 g (PL0112).

Ces produits ont été vendus dans divers magasins Carrefour en Belgique avant d’être retirés des rayons. Les personnes ayant acheté un ou plusieurs de ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente où ils leur seront remboursés.