Coronavirus: les jours du masque à l’école primaire sont comptés Les trois ministres belges de l’Education sont d’accord : il faut laisser tomber le masque à l’école, à commencer par les années primaires. Le Codeco de vendredi devrait valider cette position.

Belga.

Chef du service Société Par Eric Burgraff et Belga Publié le 9/02/2022 à 15:40 Temps de lecture: 2 min

Les 3 ministres de l’Education – Caroline Désir (PS), Ben Weyts (N-VA) et Lydia Klinkenberg (ProDG) – ont rencontré ce mercredi les experts pour discuter de la possibilité d’un assouplissement de la mesure de port du masque pour les élèves du primaire. « Les discussions ont été constructives », assure le porte-parole de Caroline Désir. Au point qu’une proposition de retrait progressif de l’obligation de port du masque sera formulée en commun au Codeco de ce vendredi.

Eu égard au consensus entre les trois Communautés du pays et à la volonté de prendre des mesures générales d’assouplissement (le code orange est en vue) on ne voit pas bien comment la proposition pourrait être rejetée. « Elle est en phase avec les débats prévus sur le baromètre », confirme le cabinet de Caroline Désir. « Cette proposition s’accompagnera bien entendu de la confirmation d’autres mesures de prévention fortes, telles que l’aération. »

On devrait toutefois y aller progressivement en privilégiant d’abord le retrait du masque chez les plus petits, probablement de la première à la troisième ou quatrième primaire. Les autres années de primaire et du secondaire devraient suivre d’ici les vacances de Carnaval, en fonction des assouplissements validés par les autorités.

Ce mercredi après-midi, le ministre-président de la Communauté française, Pierre-Yves Jeholet (MR), a rappelé aux députés francophones que l’utilité sanitaire du port du masque à l’école « n’a jamais fait l’objet d’un consensus scientifique ». Le ministre-président a par ailleurs confirmé que le prochain Codeco allait assouplir les règles sanitaires. « Si on se réunit, ce n’est pas pour rester en phase rouge (du baromètre covid, NDLR) mais bien passer en phase orange », a-t-il fait valoir. Un passage en phase orange du baromètre aura des conséquences sur de nombreux secteurs relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que ce soit pour les mouvements de jeunesse ou la culture notamment – les lieux culturels sont actuellement limités à une jauge maximale de 70 % pour leur public. « Je plaiderai pour aller le plus loin possible », a assuré M. Jeholet, rappelant que la phase orange du baromètre permettait des jauges allant de 70 à 90 %.