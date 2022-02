Carnaval: les destinations soleil et 'le last-minute' devancent les vacances à la neige

En raison des nombreux changements de réglementation concernant les exigences en matière de vaccination, qui font que les jeunes, entre autres, risquent de ne pas pouvoir profiter de vacances au ski, les familles belges optent actuellement pour une destination où la réglementation est claire et stable, analyse Neckermann. Conséquence: il y a beaucoup moins de réservations pour les sports d'hiver pendant le congé de détente alors qu'avant la crise sanitaire, ces vacances représentaient environ la moitié des réservations de la saison hivernale.

Actuellement, seulement 14% des réservations pour les prochaines vacances de Carnaval sont pour la neige, illustre ainsi le tour-opérateur. Tout bénéfice pour les destinations soleil en Espagne (28% des réservations, avec un intérêt particulier pour les Canaries) ou en Égypte (23%), des pays où la réglementation Covid est claire et stable. Nouveau venu, Dubaï (Émirats arabes unis) se hisse immédiatement à la troisième place des destinations les plus prisées pour cet hiver, et devance la République dominicaine.