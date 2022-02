Affaire du chat maltraité: West Ham a infligé à Kurt Zouma «la plus grosse amende possible» Titulaire face à Watford ce mardi, le Français va bien être sanctionné par son club.

Photo News

Par AFP Publié le 9/02/2022 à 15:50 Temps de lecture: 1 min

Le club anglais de West Ham a annoncé mercredi avoir infligé à son défenseur international français Kurt Zouma la « plus grosse amende possible », après la diffusion la veille d’une vidéo où le joueur maltraite son chat et qui a scandalisé l’Angleterre.

Le montant maximal d’une amende qu’un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaires, ce qui, dans le cas du Français, s’élèverait à près de 300.000 euros au total. « Le joueur a immédiatement accepté l’amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux », a précisé le club.