Faut-il sacrifier le Champ des Cailles au nom d’une loi qui date de 1964? 1964, c’est la date à laquelle la parcelle du Champ des Cailles, à Watermael-Boitsfort, est cédée à la coopérative de locataires du Logis par le CPAS de la Ville de Bruxelles, en vue d’y construire des logements sociaux. C’est sur base de ce document que le champ risque aujourd’hui d’être amputé d’1/4 de sa surface.

Rappelons-nous. En 1964, les Beatles sont sur toutes les radios. Flipper le dauphin fait son apparition à la télévision en noir et blanc et la Belgique participe pour la première fois à l’Euro.

En 1964, c’est le plein-emploi. Nous sommes au milieu des Golden Sixties. La hausse annuelle des salaires est de 8 %. Le gouvernement signe des accords bilatéraux avec le Maroc et la Turquie pour favoriser l’envoi de travailleurs en Belgique.

En 1964, on n’a pas encore marché sur la lune, mais l’essor du pétrole et bientôt de l’énergie nucléaire donnent l’illusion d’un avenir doré.

En 1964, toute la Belgique connaît un Noël blanc. À Bruxelles, la couche de neige atteint 17 cm. La température annuelle moyenne enregistrée à Uccle par l’IRM s’élève alors à 9,7º. En 2021, elle grimpe à 11,5º.

En 1964, le mot « environnement », dans son sens lié à l’écologie, fait seulement son apparition dans le Petit Robert. Il faut dire qu’à cette époque, l’écologie politique n’existe pas vraiment. Toutefois, le 28 décembre 1964, déjà, est adoptée une loi destinée à prévenir ou à combattre la pollution de l’atmosphère, en interdisant notamment les dispositifs susceptibles de créer une pollution.

Cette loi est quasi restée lettre morte. Tout comme d’innombrables engagements pris pour protéger l’environnement. Mais on voudrait nous faire croire que le document exigeant qu’il faut construire du logement sur le champ, également signé en 1964, doit quant à lui absolument être appliqué.

« Faire du chiffre » n’est pas « faire sens »

Il y a plus de 50.000 foyers en attente d’un logement social à Bruxelles. Amputer et bétonner un champ pour construire 70 logements, c’est au mieux de l’acharnement thérapeutique, plus vraisemblablement de la querelle politique. C’est faire du chiffre, infinitésimal, au lieu de faire sens. Ces 70 foyers ont indéniablement droit à un logement décent. Nous souhaiterions les accueillir à bras ouverts. Mais bétonner des espaces verts et nourriciers, alors qu’on peut créer du logement autrement, ce n’est plus décent en 2022.

Quant aux travailleurs qu'on a recrutés au Maroc et en Turquie en 1964, leurs enfants et petits-enfants sont aujourd'hui les premières victimes, avec les personnes d'origine subsaharienne, de discriminations sur le marché de l'emploi, du logement privé et même de l'enseignement. Tout comme d'autres travailleurs sous-valorisés, ils ne parviennent à sortir ni de la pauvreté ni des stigmatisations qui les maintiennent à la marge.

Alors appliquons les lois antidiscrimination et les dispositifs de lutte contre la pauvreté, qui aideraient à faire diminuer les besoins en logement social de bien plus que 70 unités. Contrôlons les loyers, luttons mieux contre les logements insalubres et inoccupés, transformons les bureaux vides, obligeons les promoteurs immobiliers à réserver une partie de leurs projets à du logement social… Mais respectons aussi et enfin les lois et décisions destinées à protéger l’environnement et à lutter contre le réchauffement climatique. Défendons l’agriculture urbaine et les derniers espaces agricoles de la région, avec tout ce qu’ils apportent aussi en termes de pédagogie, d’insertion professionnelle, de liens sociaux et de santé. Arrêtons de prendre des décisions qui hypothèquent notre avenir. Et cessons de bétonner espaces verts et nourriciers. Nous ne sommes plus en 1964.