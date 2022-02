Comment apaiser les aphtes qui vous brûlent la bouche

Quand ils envahissent notre bouche, manger ou même parler s’apparente à un véritable calvaire. Les aphtes se logent essentiellement au niveau de la muqueuse buccale : sous la langue, à l’intérieur des joues ou sur les gencives. Plus rarement, ces petites lésions apparaissent au niveau des muqueuses génitales. Elles ne sont cependant ni infectieuses ni contagieuses. « Il s’agit en réalité d’un problème vasculaire. Les aphtes sont de petites ulcérations qui proviennent d’une petite artériole qui subit un infarctus ; elle se bouche. La partie de la cavité buccale concernée n’est donc plus irriguée. Elle se nécrose et forme un aphte », détaille le Dr Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. On distingue l’aphte d’autres ulcérations grâce à sa forme arrondie et à sa couleur jaune, qualifiée de « beurre frais », entourée d’un bord rougeâtre. « Il est aussi douloureux. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas un aphte ! », précise le Dr Tennstedt.