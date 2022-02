Coronavirus - "Le télétravail obligatoire n'est plus tenable" (SNI)

Cela ne signifie pas pour autant que les PME sont rétives au télétravail. « Plus de la moitié continuera en effet à l'appliquer après la crise mais en l'adaptant à leurs réalités, ce que le télétravail obligatoire ne permet que difficilement", explique le SNI.

"Le télétravail obligatoire 4 jours semaines a fortement distendu les liens sociaux entre les travailleurs. N'oublions pas non plus l'effet négatif du télétravail sur le commerce et l'horeca. Il n'y a pratiquement plus personne pour prendre un lunch à midi ou pour faire ses courses après le travail", souligne le SNI.