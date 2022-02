Enseignement: le taux d’absence à cause du coronavirus en forte baisse

Alors que la Belgique a passé le pic des contaminations au coronavirus de la cinquième vague et que les politiques ont assoupli les règles liées à la quarantaine et aux tests, le taux d’absence dans les écoles poursuit sa forte baisse, ressort-il du baromètre hebdomadaire du Segec (l’enseignement catholique).

« Tant dans le fondamental que dans le secondaire, le pourcentage d’élèves et d’enseignants absents a poursuivi sa forte réduction, pour la deuxième semaine consécutive », communique le Segec. « Le pourcentage d’élèves et d’enseignants absents cette semaine est de l’ordre de 9 à 10 %, et ce tant dans le fondamental que dans le secondaire, alors qu’il y a trois semaines, il culminait à des sommets situés entre 17 et 28 %. »