Des demandeurs d’asile dans l’horeca en raison des pénuries de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre pousse des employeurs à franchir les portes des centres pour demandeurs d’asile. Reportage dans le fief de Marc Coucke à Durbuy, qui accueille une vingtaine de personnes afin de les former puis les recruter dans ses hôtels et restaurants.

Et voici votre… waterzooï ?... » Pas facile, objectivement, quand on débarque en Belgique au terme d’un périple de plusieurs milliers de kilomètres, d’apprivoiser d’emblée les subtilités de son terroir. « J’ai un peu calé sur le nom », sourit Aurel, 42 ans, en provenance du Cameroun et désormais en apprentissage du métier de serveur en tant que demandeur d’asile hébergé au centre d’accueil de Hotton, près de Durbuy.

L’homme, pourtant, s’exprime avec aisance : il a exercé des responsabilités dans le marketing, avant de quitter son pays pour des raisons qu’il ne souhaite pas évoquer. Ce dont il parle avec entrain, en revanche, porte sur sa formation actuelle dans l’horeca. « C’est une chance, même si je dois tout apprendre et redémarrer de zéro », dit-il, un brin d’émotion dans la voix. « Je suis en train de retrouver du sens et, surtout, de la dignité. »