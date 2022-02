Football belge: 139 millions de pertes pour les clubs professionnels en 2021, Anderlecht pire élève

Sans grande surprise, c’est bien Anderlecht et le Standard qui ont perdu le plus d’argent sur l’année 2021 : respectivement 29 millions et 17 millions. Des chiffres tout simplement effrayants mais qui expliquent les difficultés financières de ces deux clubs cette année… Sur tous les clubs professionnels en Belgique, seuls six clubs ont terminé l’année avec des chiffres positifs : Charleroi (1,4 million), le Club de Bruges (1,3 million), Zulte Waregem (800 000), Mouscron (600 000), Courtrai (400 000) et Malines (100 000).

Un chiffre est également intéressant à constater : le fait que l’Excel Mouscron ait fait un bénéfice de près de 600 000 euros alors que le club a eu beaucoup de retards dans le paiement des salaires de ses employés.