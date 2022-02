Czernia sur le Standard: «Trop de promesses ont été faites sans être tenues»

Après ses 116 rencontres disputées sous la vareuse Rouche, Alexandre Czerniatynski est revenu au Standard pour y entraîner avec succès différentes équipes de jeunes. Inévitablement, le club de Sclessin l’a marqué et attire toujours autant son attention.

« Cette saison, j’ai été frappé par la déclaration de l’entraîneur, Luka Elsner. L’entendre évoquer, à raison, la lutte pour le maintien, c’était dingue. Comment le Standard en est-il arrivé là ? Au niveau sportif, il manque des patrons. Des gens de caractère. Capable de secouer le groupe et de faire abstraction des cris du public. Divers joueurs doivent prendre leurs responsabilités et non imiter les tortues qui se réfugient dans leur carapace. Cela dit, les dirigeants n’ont pas le droit de tout mettre sur le dos des joueurs et du staff. Ils sont également responsables des mauvais résultats ».