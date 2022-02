Czernia et le var: «Ils m’auraient annulé 150 buts»

Le bel Alexandre était un attaquant de rupture. Toujours à la limite du hors-jeu. Batailleur, donc accrocheur. Aurait-il connu le même succès si le VAR avait existé de son temps ? L’avantage avec Czernia, c’est qu’il n’a pas son pareil pour manier un humour teinté d’autodérision, qualité devenue rare dans le foot moderne : « Avec le VAR, je crois qu’au total on m’aurait sans doute annulé 150 buts ! Et forcément, comme j’aurais râlé, je me serais ramassé une kyrielle de cartes jaunes. Ce truc-là, non, il n’était pas fait pour moi ».