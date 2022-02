Alexandre Czerniatynski: «Il y aura plus de stress à l’Antwerp qu’à Seraing»

Passé entre autres par Seraing et l’Antwerp, Alex Czerniatynski est resté un observateur attentif des deux formations qui s’affrontent vendredi. Deux clubs aux ambitions très différentes mais qui partagent un point commun: il leur faut une victoire !

La carrière d’Alexandre Czerniatynski, c’est un roman. Et pas un livre de poche. Plutôt le style belle grosse brique qui prend de la place sur l’étagère d’une bibliothèque. Après une riche carrière de joueur, il s’est installé sur le banc, entraînant douze clubs différents au cours des ces vingt dernières années. Si ses plus flamboyantes prestations ont été offertes à l’Antwerp (dont une finale de Coupe des Coupes à Wembley face à Parme), il n’a jamais eu le plaisir de diriger l’équipe première de cette vénérable entité. Par contre, à Seraing, il a apporté toute son expérience et son enthousiasme. Mais pas assez longtemps à ses yeux…

Alex, quels souvenirs conservez-vous de votre passage chez les Métallos ?