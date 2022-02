Podcast – Pour quelles raisons le secteur de l’enseignement fait-il grève? Les travailleurs actifs dans le secteur de l’enseignement sont en grève ce jeudi. Leur cahier de doléances est varié et bien rempli. Dans ce podcast, on essaie de comprendre les raisons de leur colère.

Par Pierre Fagnart Publié le 10/02/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Un mouvement d’une ampleur historique pour le secteur de l’enseignement : une grève tous syndicats, tous niveaux et toutes professions confondus pour exprimer un ras-le-bol généralisé. Les raisons de la colère des profs, des directrices, des instituteurs ou du personnel administratif sont nombreuses et connues depuis un moment, mais la situation sanitaire n’a rien arrangé. Alors pourquoi l’école descend-elle dans la rue ? On revient sur les doléances du personnel de l’enseignement avec Charlotte Hutin, en charge des sujets enseignement au sein du service société.