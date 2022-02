Basket: les Belgian Cats commencent leur tournoi qualificatif pour la Coupe du monde ce jeudi soir

Pour rappel, les Russes n’ont pas pu rentrer sur le territoire américain en raison des problèmes de visa et d’approbation du vaccin Spoutnik par les États-Unis. La FIBA a dès lors décidé de délocaliser les rencontres de la Russie, qui ne jouera, en plus, pas contre les Américaines. Au grand dam des Belgian Cats qui s’estiment lésées.

Quatre poules de quatre sont organisées pour ce tournoi de qualification pour la Coupe du monde de basket féminin, dont deux à Belgrade et une à Osaka (en plus du groupe des Belges à Washington), pour désigner les dix pays qui accompagneront les USA et l’Australie, déjà qualifié comme pays organisateur, à la prochaine Coupe du monde. Le forfait pour raison sanitaire du Bélarus dans la poule à Osaka qualifie cependant déjà le Japon, la Bosnie-Herzégovine et le Canada.