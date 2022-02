Samsung propose désormais cinq ans de mises à jour pour ses smartphones haut de gamme

Jusqu'à présent, ils bénéficiaient de mises à jour de sécurité jusqu'à quatre ans après leur lancement et de trois mises à niveau du système d'exploitation Android. Ce délai sera désormais respectivement étendu à cinq et quatre ans.

L'entreprise sud-coréenne appliquera cette nouvelle politique de mise à jour à ses derniers modèles de smartphones, les S22, S22+ et S22 Ultra, ainsi qu'à la série précédente S21. Mais aussi aux téléphones pliables Z Fold3, Z Flip3 et aux prochaines déclinaisons de la série Z, à certains appareils à venir de la série A et aux tablettes Tab S8, S8+, S8 Ultra et les prochains appareils de la série Tab S.

Samsung affirme que sa nouvelle série S22 contient "l'appareil photo le plus intelligent qui soit", mais sa communication marketing porte également sur la durabilité. Par exemple, l'entreprise affirme réutiliser dans ses smartphones des filets de pêche mis au rebut, qui représentent une menace pour la vie marine.

Les smartphones de la série S22 seront en vente en Belgique pour un prix compris entre 849 et 1.649 euros, selon la version choisie.