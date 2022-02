Herman Van Holsbeeck libéré: «Un énorme soulagement»

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé, ce mercredi après-midi, de libérer sous conditions l’ancien manager d’Anderlecht Herman Van Holsbeeck (67 ans). Le sexagénaire avait été privé de liberté le 18 janvier dernier par le juge d’instruction Michel Claise après avoir été inculpé de blanchiment, fraude fiscale, corruption privée et association de malfaiteurs dans le dossier « Henrotay ». Il avait déjà été inculpé dans ce dossier en 2019 sans être placé sous mandat d’arrêt, mais ce sont « des éléments neufs », a précisé le parquet fédéral, qui auraient conduit à de nouvelles inculpations et à son incarcération.

Les conseils de l’ex homme fort d’Anderlecht, Me Spreutels et Me Wilmotte, avaient déjà sollicité sa remise en liberté le 24 janvier dernier lors de son passage devant la chambre du conseil de Bruxelles. Celle-ci avait confirmé le mandat d’arrêt. En appel de cette ordonnance de maintien en détention, les avocats ont notamment souligné la précarité de l’état de santé du sexagénaire, qui avait été, la veille de son interpellation, ramené d’Espagne avec une assistance médicale après une hospitalisation de plusieurs jours. « Nous étions réellement inquiets, ses proches craignaient un accident de santé en détention et la décision qui vient de tomber est un grand soulagement pour tous », confie Me Wilmotte. Herman Van Holsbeeck a, parmi les conditions qui lui sont imposées, l’obligation de ne pas parler du dossier avec les autres personnes impliquées : « Il est inculpé depuis deux ans et demi dans cette affaire, il ne l’a jamais fait durant tout ce temps et il ne le fera pas », précisent ses conseils. Il devra également rester à disposition de la justice : « Et il l’a toujours été, livrant des dizaines d’heures d’audition et s’expliquant sur tout ce qui lui était demandé », ajoutent-ils.