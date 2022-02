Réouverture des boîtes de nuit, port du masque…: ce que préconise le commissaire corona

Un nouveau Comité de concertation a lieu ce vendredi, et plusieurs experts et ministres se sont exprimés ou sont en faveur d’un passage au code orange. Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca (par exemple, plus de limite horaire nocturne ; masque facultatif pour le client ; CST encore obligatoire en intérieur mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse) mais aussi dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non dynamiques) ainsi que pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges) ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.

Selon les propos de Pedro Facon repris par Het Laatste Nieuws , la tendance est nettement à l’orange. « A partie de la mi-février ou la deuxième quinzaine du mois, le nombre de nouvelles hospitalisations devrait passer sous la barre de 200, et peut-être même sous la barre des 150. »

Une entrée en vigueur plus tardive

Pedro Facon suggère que ces mesures n’entrent en vigueur qu’à partir de vendredi prochain. Il évoque la réouverture des bars dansants et des discothèques avec une capacité maximale de 60 à 80 %, avec une possibilité d’aller jusqu’à 100 % si la qualité de l’air le permet. Les masques ne seraient plus obligatoires, mais plutôt recommandés.

Il préconise également plus de souplesse au niveau de l’horeca ou des événements en salle, où il ne faudra plus rester assis et où l’on pourra manger debout au comptoir. L’heure de fermeture des restaurants pourrait également disparaître.

Il ne préconise pas les tests antigéniques rapides pour les événements en salle.

Le sport en salle pourrait se faire à niveau avec 100, voire 200 personnes. Il n’y aurait pas de limite à l’extérieur.

Au niveau de l’obligation du port du masque pour les enfants de 6 à 12 ans, il demande des conseils supplémentaires au GEMS.