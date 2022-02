Mark Cavendish entre en piste à Oman pour sa 17e saison

Mark Cavendish va effectuer, à l’occasion du Tour d’Oman (du 10 au 15 février), sa grande rentrée. Dans l’immuable plaisir ensoleillé de Mascate, la capitale du Sultanat, le Britannique lancera sa dix-septième saison chez les pros sur une épreuve qui compte comme principales têtes de gondole Arnaud Démare ou Fernando Gaviria. Pour le Cav’, trente-six ans, il s’agira donc du premier dossard depuis sa chute lors des Six jours de Gand, où il s’était fracturé deux côtes et avait souffert d’un pneumothorax. Un hiver également marqué par une prolongation de contrat chez Quick-Step se faisant plus que désirer malgré la véritable résurrection du finisseur aux, désormais, trente-quatre victoires sur le Tour de France. En cause et selon les bruissements, des prétentions salariales trop élevées et des velléités de Grande Boucle alors que Patrick Lefevere verrait plutôt son autre sprinter pleinement ressuscité, Fabio Jakobsen, déjà lauréat à deux reprises cette année, briller en juillet.