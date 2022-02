Le Conseil d’Etat préserve l’instruction Nethys

Considérant que la requête en suspension n’avait rien d’urgent, les magistrats du Conseil d’Etat ont rejeté la demande de F.M., une avocate qui s’opposait à ce que, pour la simple raison que son nom avait surgi dans le dossier Nethys, le ministre de la Justice bloque systématiquement sa désignation comme conseillère suppléante auprès de la cour d’appel de Bruxelles.

Les faits : début 2020, enquêtant sur les rémunérations de l’ex-management de Nethys et sur la vente des filiales Voo, Win et Elicio, des enquêteurs avaient perquisitionné le cabinet bruxellois CEW & Partners, avec lequel F.M. collaborait. Plusieurs courriers et documents lui appartenant avaient été saisis par les enquêteurs.