Verre: AGC veut fermer son site de Fleurus

Le groupe japonais AGC a annoncé mercredi matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention de fermer son site de Fleurus fin 2023 et de procéder à un licenciement collectif : 187 travailleurs sont concernés dont 145 ouvriers et 42 employés. « Dans un contexte de marché très délicat, AGC avait annoncé en septembre 2021 une intention de licenciement collectif de 40 travailleurs sur le site de Fleurus », a rappelé la direction dans un communiqué. « Le but de la restructuration était d’adapter l’organisation de l’usine à la baisse prévisible de son niveau de production causée par la non-obtention de nouveaux modèles pour les prochaines années. Un certain nombre de réflexions avaient été engagées, impliquant également les représentants syndicaux ».