Christophe Veys à la tête du Centre de la gravure

Après l’éviction surprise de son prédécesseur, cet enseignant, collectionneur et curateur, discret et passionné, devrait donner un nouvel élan à l’institution.

Fumée blanche au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée à La Louvière où Christophe Veys a été choisi comme nouveau directeur. Après l’éviction inattendue de son prédécesseur Emmanuel Lambion, qui venait à peine de présenter la première exposition de son mandat, on pouvait craindre le pire pour sa succession.

Le choix du conseil d’administration qui a pris sa décision le vendredi 4 février est donc une excellente surprise. Christophe Veys est en effet une personnalité à la fois forte et discrète du monde de l’art, aussi sensible à la création et aux créateurs qu’aux multiples manières de transmettre sa passion au plus grand nombre.

Historien de l’art, il est aussi enseignant depuis de nombreuses années tout en développant une activité de collectionneur au goût très sûr, toujours en quête de nouveaux talents, au point d’intervenir de plus en plus souvent comme conseiller, curateur ou co-curateur pour des galeries et des expositions.