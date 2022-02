Standard: pour Nathan Ngoy, c’est à droite toute

Le départ de Hugo Siquet pour Fribourg, celui de Collins Fai pour Al Taï et l’absence prolongée de Gilles Dewaele, victime d’une lésion musculaire à l’adducteur droit, auront fait le bonheur de Nathan Ngoy (18 ans), appelé à occuper lors des prochaines semaines, comme il l’a fait samedi face au CS Bruges, la position d’arrière droit. Sans qu’il ne s’agisse, pour ce défenseur central de formation, d’une solution de fortune, ou par défaut. Tout au contraire, cela fait plusieurs mois déjà qu’au Standard, on prépare Ngoy au poste de latéral droit, là où, pour beaucoup, il a le plus de chances de mener une belle carrière professionnelle.