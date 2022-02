Pollution: Bruxelles est loin de la norme OMS

On le sait, les émissions de polluants ont fortement diminué, en 2020, suite aux mesures de confinement et à la baisse du trafic routier lié à l’activité économique. Malgré un certain rétablissement, la circulation automobile reste encore inférieure aux niveaux de 2019. L’exposition à la pollution de l’air n’en reste pas moins un problème, comme le montrent les résultats d’une campagne de mesures de la concentration en NO2 (dioxyde d’azote) s’achevant dans la capitale. Pendant 12 mois, de novembre 2020 à octobre 2021, la pollution a été mesurée en 134 lieux – une septantaine d’écoles, des maisons de repos, des bâtiments communaux et une soixantaine d’habitants de même que cinq stations de mesure « officielles » de Bruxelles Environnement.