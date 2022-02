Bourse de Bruxelles - Un peu à la traine le BEL 20 repasse au-dessus des 4.100 points

Aperam (53,26) suivait avec un gain de 2,74%, les immobilières Aedifica (96,50) et Cofinimmo (116,40) regagnant 3,21% et 2,02%. Sofina (351,00) et GBL (94,86) remontaient de 2,33% et 1,48%, Melexis (89,70) et Elia (115,80) s'appréciant de 1,64% et 1,76%.

AB InBev (53,93) et Ageas (45,53) freinaient le BEL 20 en reperdant 1,12% et 0,09% tandis que KBC (81,30) progressait de 1,45%. UCB (86,56) était négative de 1,07% tandis que Solvay (110,50) et Galapagos (58,69) étaient en hausse de 1,24% et 0,29%. Proximus (18,28) avait viré de 0,97% au vert alors que Telenet (33,40) revenait à son point de départ, Orange Belgium (19,16) abandonnant par ailleurs 2,24% tandis que Bpost (6,32) remontait de 0,96%.