Lukaku retrouve le chemin des filets près d’un mois après son dernier but (vidéo)

Cela faisait quelques semaines que le Belge attendait ce but. Fort critiqué par les supporters londoniens, l’attaquant belge a répondu de la meilleure des manières en inscrivant le premier but de son équipe ce soir. Son dernier but remontait au tout début d’année, contre Chesterfield en FA Cup. Cela faisait donc cinq rencontres qu’il était muet.