Affaire du chat maltraité: Adidas rompt son contrat d’équipementier avec Kurt Zouma

«Nous avons clos notre enquête et nous pouvons confirmer que Kurt Zouma n’est plus un athlète sous contrat avec Adidas», a indiqué dans un courriel à l’AFP l’entreprise basée en Allemagne.

West Ham a annoncé plus tôt dans la journée avoir infligé à son défenseur international français la «plus grosse amende possible». Le montant maximal d’une amende qu’un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaires, ce qui, dans le cas du Français, s’élèverait à près de 300.000 euros au total.

«Le joueur a immédiatement accepté l’amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux», a précisé le club.

Peu avant cette annonce, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), plus importante association de défense des animaux, a indiqué en début d’après-midi que les deux chats du joueurs lui avaient été retirés.