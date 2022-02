Magritte 2022: Un cinéma belge en plein-emploi, mais à la distribution fragile

Cela peut surprendre mais, même si les sorties en salles sont embouteillées et souffrent d’une billetterie anormalement basse, le cinéma belge francophone est aujourd’hui en régime de plein-emploi. « En réalité, on ne s’est jamais arrêtés sauf durant le premier confinement », note Jacques-Henri Bronckart (Versus Production) : « À partir de mai-juin 2020, tout s’est réactivé : on a tourné, on a continué à post-produire, on a beaucoup développé, l’activité ne s’est plus interrompue. »

« On a été l’un des premiers pays en Europe à avoir repris les tournages », confirme Jean-Yves Roubin (FraKas Productions) « et là je dois féliciter nos politiciens au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les assurances ne voulaient pas garantir ce qui était lié aux aléas du covid, et grâce au fonds de garantie institué par la FWB, nous avons pu redémarrer au 1er juillet 2020. Un fonds de garantie dont nous avons toujours besoin aujourd’hui. »