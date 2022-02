Procès des attentats de Paris: Salah Abdeslam s’étale mais n’assume rien

Il a parlé. Longuement, même, alors que ni à l’instruction, ni au premier procès de Bruxelles, il n’avait voulu répondre aux questions. Mais pour dire quoi ? Au palais de justice de Paris, où se tient depuis septembre le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis qui avaient fait 130 morts il y a six ans, Salah Abdeslam n’a cessé ce mercredi de balader la cour d’assises spécialement composée.

Vêtu d’une chemise blanche, une barbe courte se devine sous le masque quand l’accusé, 32 ans, est invité par le président à s’exprimer dans une salle d’audience comble et tendue. Pour tous les acteurs du procès, c’est le moment clé. Celui où l’on saura ou non si la vérité émergera. A cet instant, il fait mine de ne pas savoir encore s’il est prêt ou non à collaborer. Il tient à lire une déclaration préliminaire. Dès les premiers mots, elle ne laisse aucun doute : il n’assumera rien.