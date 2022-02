Rapport du CCE: la CSC redit tout le mal qu'elle pense de la loi sur la norme salariale

Dans un rapport technique, le CCE, un organe consultatif des partenaires sociaux, a dit s'attendre à ce que les salaires en Belgique augmentent de 8,8% sur la période 2020-2022, contre 7,6% en moyenne pour l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Un écart d'1,2% notamment renforcé par l'inflation, qui est bien plus élevée en Belgique pour le moment qu'en France ou en Allemagne.

Pour la CSC, au regard de ce chiffre d'1,2%, "le carcan de la loi sur la norme salariale entravera par conséquent des négociations salariales équitables au début de l'année prochaine, malgré les marges bénéficiaires importantes des entreprises".

Selon les chiffres de la Banque nationale, les entreprises belges n'ont en effet jamais dégagé des marges bénéficiaires brutes aussi élevées, soutient le syndicat chrétien. Au cours des sept dernières années, le taux de marge en Belgique a sensiblement progressé, passant de 39% à 42% en 2020, développe-t-il, ajoutant que cette hausse est nettement supérieure à celle observée dans les pays voisins, où les marges bénéficiaires sont restées relativement stables depuis 2014.

Au cours des neuf premiers mois de l'année dernière, les marges bénéficiaires en Belgique ont de nouveau augmenté significativement, constate encore la CSC.

"Cela veut donc dire que la richesse créée par les entreprises n'est pas redistribuée vers les travailleurs et travailleuses qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir boucler leurs fins de mois", dénonce le syndicat. Selon lui, le gouvernement fédéral a dû adopter en conséquence certaines mesures de court terme pour aider la population à faire face à l'augmentation du coût de la vie.

Dans un contexte où les tensions sur le marché du travail sont de plus en plus fortes, les travailleurs ont besoin non pas de chèques ponctuels mais de meilleurs salaires bruts qui augmentent le revenu disponible et permettent de financer la protection sociale, assène la CSC.