Les Cats veulent retourner à la Coupe du monde

Les Cats ont retrouvé les contraintes d’une bulle sanitaire à Washington. Elles y abordent le dernier tournoi qualificatif pour la Coupe du monde sans Kim Mestdagh, en pause, ni Julie Vanloo, positive au Covid. La Belgique est désavantagée par un jour de voyage et non de récupération, samedi, suite à la décision partiale de la FIBA de déplacer les matches de la Russie, interdite d’entrée aux États-Unis par le vaccin Sputnik, en République dominicaine. Mais les Cats se sentent bien depuis vendredi à l’ombre du Capitole. Le retour de Hind Ben Abdelkader se veut prometteur. Les entraînements, entre les installations des Mystics, avec qui Emma Meesseman a remporté le titre WNBA, et le campus de Georgetown, ont permis au coach Valéry Demory d’imprimer un peu plus sa griffe après une prise en mains à moitié convaincante en novembre. « L’ambiance est excellente », témoigne son assistant, Pierre Cornia. « Les signaux sont au vert », appuie la capitaine Emma Meesseman à la veille des 3 matches disputés en 4 jours.