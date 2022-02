Julie Allemand: «L’excitation n’est plus la même, mais je nous sens prêtes»

Il y a 4 ans, à Tenerife, la planète basket découvrait le talent de Julie Allemand, nouveau moteur de l’équipe nationale qui avait ébahi par la qualité de son jeu collectif autant que par ses résultats en terminant sa première Coupe du monde à la 4e place après avoir battu l’Espagne et la France, avant de tenir tête plus de 30 minutes aux États-Unis, la meilleure équipe du monde, en demi-finale. Aujourd’hui, la meneuse liégeoise de 25 ans est une valeur sûre du basket européen et son récent transfert au Chicago Sky, le champion WNBA qu’elle rejoindra au printemps, témoigne d’une marge de progression qu’elle veut combler en emmenant les Belgian Cats à une deuxième Coupe du monde. Même si les conditions de ce dernier tournoi qualificatif ne sont pas parfaites, c’est avec un optimisme affirmé que Julie Allemand s’est envolée pour la capitale américaine.