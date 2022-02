Mondial des clubs: Romelu Lukaku, buteur contre Al Hilal, envoie Chelsea en finale (vidéo)

Les Anglais de Chelsea, vainqueurs de la Ligue des Champions européenne, se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde des clubs de football en battant en demi-finales 0-1 les Saoudiens d’Al-Hilal, champions d’Asie, grâce à un but de Romelu Lukaku (32e), mercredi, au stade Mohammed Bin Zayed, à Abu Dhabi.

Après une première occasion, et un tir trop axial pour inquiéter le gardien Abdullah Al-Mayouf (25e), Lukaku donnait l’avantage aux ’Blues’: sur un centre de la gauche de Kai Havertz, Yasser Al-Shahrani négociait mal le ballon et le remettait dans l’axe, le Diable Rouge trainait au petit rectangle et fusillait le gardien (32e).