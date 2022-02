La SNCB n’a jamais eu de plan d’avenir à long terme

Son actionnaire, l’Etat fédéral, éprouve bien des difficultés à s’engager dans un tempo plus long que celui de la politique. Or, pour construire quelque chose dans le rail, il faut du temps. Mais aussi des gens et de l’argent.

Les détails du plan Vision Rail 2040, actuellement soumis par le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité à l’examen de divers partenaires sociaux, suscitent bien des réactions. Pas de la SNCB ni d’Infrabel, premières concernées (une s’occupe de faire rouler les trains, l’autre de gérer le réseau ferré). Sans s’être concertées, elles partagent une absence de position : c’est un document en discussion, soumis à diverses analyses et qui n’a pas encore été adopté officiellement. Du côté d’autres associations concernées, comme celle des utilisateurs du train, on ne va pas plus loin non plus ; on confie juste s’interroger sérieusement sur les moyens humains et financiers qui devront accompagner la volonté de doubler le nombre de passagers et de marchandises utilisant le rail belge d’ici 18 ans.